Cambiaso Risso entra nell’intesa degli assicuratori per la sostenibilità

Broker, club e stakeholder dell’assicurazione marittima possono, quindi, aderire ai Poseidon principles come membri affiliati. Nello specifico, i broker si impegnano a sostenere l’iniziativa facilitando la condivisione tra i firmatari e i clienti in merito ai requisiti di raccolta dei dati.

«Sono entusiasta - afferma Patrizia Kern, head marine di Swiss Re corporate solutions e presidente del comitato di redazione dei Poseidon Principles - di poter lavorare con il gruppo Cambiaso Risso per promuovere la responsabilità e la trasparenza delle emissioni nel settore marittimo. I broker sono in una posizione unica per incoraggiare pratiche rispettose dell’ambiente nella catena marittima».

Gli assicuratori che partecipano

Altri membri affiliati dei Poseidon principles sono Willis Towers Watson, Cefor ed Ef Marine. A oggi sono firmatari sette assicuratori: Swiss Re Corporate Solutions, Gard, Hellenic Hull Management, Scor, Victor Insurance, Norwegian Hull Club e Fidelis Insurance. International Union of Marine Insurance (Iumi) è partner di supporto. L’adesione è aperta a tutti gli attori all’interno mondo assicurativo marittimo

Il gruppo Cambiaso Risso è broker assicurativo nei settori corpi e macchine, cargo e P&i, cantieri navali e yacht, ed è agente marittimo e broker di compra-vendita. Fondato nel 1946 oggi opera attraverso 19 uffici con oltre 300 dipendenti (di cui 170 nel brokeraggio assicurativo) di 18 diverse nazionalità.

Il comparto assicurativo marine è la principale linea di business del gruppo. Oltre alla sede di Genova, l’azienda ha uffici a Londra, Bergen (Norvegia), Singapore e New York ed è presente a Napoli, Trieste, Monaco, Atene e Istanbul.