Cambio di finestre e infissi

(Adobe Stock)

Sostituzione di finestre comprensive di infissi

Bonus del 50% edilizio se c’è modifica di materiale, forma e/colore, su una spesa fino a 96mila euro per ristrutturazioni. O ecobonus al 50% in singole unità (spesa di 120mila euro) e 65% su parti comuni (spesa di 92.307 euro per unità), con requisiti di isolamento.

Cosa aggiunge il Dl Rilancio:

possibile cessione o sconto del bonus. L’aliquota sale al 110% se l’intervento è “congiunto” a uno di quelli principali del superbonus per risparmio energetico.