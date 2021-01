Cambio di passo nelle decisioni sul green

Il nodo non riguarda soltanto la lentezza e l’inefficienza del cosiddetto permitting, ma anche la diffusa deresponsabilizzazione del sistema istituzionale rispetto agli impegni intrapresi dal nostro Governo con la Commissione europea e le Nazioni Unite. Ciò che manca è una visione d’insieme che parta dalla comprensione da parte di funzionari, soprintendenze, regolatori, che i loro perimetri di azione devono essere strettamente comunicanti per rendere efficace l’iter decisionale, e non solo circoscritti al mero assolvimento dei propri specifici compiti, nonché essere fortemente connessi e coerenti con gli obiettivi e le priorità della decarbonizzazione e dello sviluppo sociale sostenibile.

Il caso del progetto di repowering del nostro parco eolico di Nulvi-Ploaghe in provincia di Sassari è emblematico: è stato approvato, a valle del parere positivo della Commissione Via (Valutazione impatto ambientale), dal ministero dell’Ambiente (Mattm) e bocciato da quello dei Beni culturali (Mibact) su parere negativo della Soprintendenza di Sassari. Il Tar Sardegna ha successivamente rigettato il ricorso di Erg, sulla base di una Delibera del 2015 della Regione Sardegna, che era in corso di revisione e sarebbe stata ufficializzata – nella nuova versione – pochi giorni dopo la stessa sentenza del Tar, con nuovi criteri decisamente a favore del repowering eolico. Senza contare che il progetto gode del favore dei Comuni interessati, della Regione e delle rappresentanze sindacali, oltreché essere coerente con gli obiettivi del Pniec (Piano nazionale integrato energia & clima) varati dal Governo e con i princìpi di supporto al repowering contenuti nell’intervenuta conversione in legge dell’ultimo decreto Semplificazioni.

Mibact e Sovrintendenze locali dovrebbero assumersi un ruolo chiave, e una responsabilità più profonda e compiuta, nel quadro del processo di decarbonizzazione, stimolando le soluzioni architettoniche in grado di integrare gli impianti sul territorio e favorendo la valorizzazione del patrimonio archeologico tramite lo sviluppo stesso dei progetti Fer (Fonti energetiche rinnovabili), rendendolo quindi testimone e protagonista della sfida. I funzionari delegati al permitting degli impianti collegati alla transizione energetica, al tempo stesso, dovrebbero ricevere istruzioni chiare rispetto agli obiettivi collegati al Pniec, secondo il quale proprio lo sfruttamento del potenziale del Repowering eolico in Italia è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 di diffusione delle fonti rinnovabili.

Sulla base di un’analisi condotta da Elemens, una società di consulenza specializzata nel settore dell’energia, se il repowering venisse praticato su tutto il parco italiano eolico installato predisposto per questo tipo di intervento, avremmo minori emissioni di CO2 per 25 milioni di tonnellate, oltre che investimenti per oltre 8 miliardi di euro da qui al 2030 e benefici economici per circa 5 miliardi di euro, tra maggiore valore aggiunto, maggiore gettito fiscale e minori costi dell’energia elettrica.

La mancata presa di coscienza e assunzione di responsabilità di chi opera nella Pubblica amministrazione rispetto al proprio ruolo nell’ambito della transizione energetica rischia di avere conseguenze pesanti non solo sul rilancio dell’economia nel nostro Paese, impedendo alle imprese di investire in Italia, ma anche sulla creazione di un nuovo modello di sviluppo globale. Di fatto un grave impedimento al raggiungimento degli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile. Il tutto in un contesto economico e sociale penalizzato dalla persistente pandemia.