Cambio di passo delle full electric, a febbraio 2.500 le auto vendute in Italia Frena il mercato dell’auto in Italia e in Europa ma il mese scorso il numero di elettriche immatricolate ha superato di dieci volte il dato del 2019 di Filomena Greco

(pikselstock - stock.adobe.com)

3' di lettura

In un mercato che frena, tanto in Italia quanto nel resto d’Europa, la vendita di veicoli elettrici a febbraio in Italia ha registrato un vero e proprio balzo in avanti, capace di portare la quota di mercato delle full electric all’1,5%, varcando la soglia dello «zero virgola» dei mesi scorsi, con un numero di vetture dieci volte più alto di quello registrato un anno fa. Merito dell’Ecobonus e della maggiore disponibilità di modelli sul mercato.

Il balzo delle elettricheL’elaborazione sui dati delle immatricolazioni nel mese di febbraio curata dall’Unrae, l’associazione a cui aderiscono i produttori stranieri di automobili, mette in evidenza il cambio di passo nella vendita di auto elettriche in Italia, un trend che caratterizza il mercato a partire dall’inizio dell’anno. A febbraio sono state 2.500 le vetture elettriche immatricolate in Italia, il 900% in più rispetto alle 253 vetture full electric vendute nello stesso periodo del 2019. Anche nel mese di gennaio la quota era stata oltre sette volte quella registrata un anno prima: 1.394 auto elettriche immatricolate contro le 161 di gennaio 2019.

Il trend ha interessato, anche se in misura minore, le ibride plug in, con 1.219 vetture immatricolate a febbraio scorso contro le 269 dell’anno prima. Il balzo in avanti delle plug in in particolare ha inciso sulla quota di mercato delle ibride, di fatto raddoppiata nell’arco di un anno: nel primo bimestre del 2020 hanno rappresentato il 10,5% del mercato (l’11% nel solo mese di febbraio) contro il 5,2 di un anno fa. Un’accelerazione registrata anche in Europa secondo l’ultimo report dell’Acea, l’associazione delle imprese dell’automotive, visto che la quota di auto ibride è passata dal 6,5% del 2018 al 9,5 dell’anno scorso.

In linea generale, sottolinea l’Anfia nella nota di approfondimento mensile sul mercato, all’aumento delle vendite di auto elettriche hanno contribuito gli incentivi, in vigore dal 1° marzo 2019, «che premiano le autovetture con emissioni fino a 60 g/km di CO2 –nuovo limite applicabile dal 2020 –, in pratica le auto elettriche e ibride plug-in». Un acquirente privato su 4 ha acquistato un’auto ad alimentazione alternativa il mese scorso (comprese dunque le auto a metano), percentuale che passa a una su sette per le società. Le auto ricaricabili intestate a società, in particolare, sono il 69% del segmento di mercato.

Resta sullo sfondo il ridimensionamento progressivo delle motorizzazioni Diesel che nei primi due mesi dell’anno rappresentano in Italia poco più di un terzo del mercato (34,2%) rispetto al 43,2 di un anno fa, quasi dieci punti percentuali in meno. Stesso discorso vale per il mercato europeo dove le auto alimentate a gasolio sono passate dal 35,6 a poco più del 30 per cento.