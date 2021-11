Cambio di rotta delle sezione unite, nessun automatismo tra nuova convivenza e perdita dell’assegno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessun automatismo tra nuova convivenza e perdita dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole. Le Sezioni unite della cassazione (sentenza 32198) chiariscono che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessarimente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio a carico dell’ex, ma esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale.

Le condizioni per mantenere il diritto alla compensazione

Per mantenere il diritto deve però fornire une serie di prove, ad iniziare dal contributo offerto alla comunione familiare. Pesa poi la dimostrazione di eventuali rinunce, concordate, di occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell’interesse della famiglia. Ha un valore anche l’apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Le Sezioni unite, prendono così le distanze da un orientamento che sembrava ormai consolidato, almeno in presenza di un convivenza more uxorio equiparabile al matrimonio nella quale fosse evidente un progetto di vita comune. La Cassazione, nella sua componente collegiale, bilancia i diversi interessi in gioco. Se, infatti, il colpo di spugna sulla componente assistenziale dell’assegno corrisponde all’esigenza dell’ex coniuge di non vedersi limitato il suo progetto di vita futura dall’obbligo di versare per sempre l’assegno a chi ha formato una nuova famiglia di fatto, la sopravvivenza della parte compensativa, consente di non cancellare - sempre in presenza del presupposto di mezzi economici adeguati - del tutto il contributo dato dal coniuge debole alla fortune della famiglia nel corso del matrimonio.

Per questo, sulla scia della via già indicata dalle sezione remittente per nulla convinta dei principi che sembravano cristallizzati, il Supremo collegio fa l’inversione di marcia e indica come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno, limitato alla componente compensativa, l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l'importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.

Parzialmente in soffitta il principio «salva mariti»

Le Sezioni unite, mandano dunque parzialmente in soffitta il principio che era ormai noto come «salva mariti». Invitando il giudice a fare valutazioni caso per caso. Un passo da fare nel rispetto della funzione compensativa dell’assegno divorzile, sopravvissuta alla sentenza delle Sezioni unite che ha archiviato il tenore di vita. L’assegno potrebbe semmai essere rivisto in base al nuovo contesto sociale di riferimento. L’ordinanza interlocutoria (n.28995) aveva preso le mosse dal ricorso, analizzato dalla prima sezione, con il quale la ex moglie chiedeva di conservare l’assegno malgrado una nuova famiglia e un figlio avuto dal suo compagno. Richiesta giustificata dalla sua storia matrimoniale. La ricorrente aveva rinunciato al ruolo di manager in un' importante industria. Opportunità lavorative ormai perse, e il suo partner era un operaio con uno stipendio di mille euro al mese. Un problema non risolto dalla legge Cirinnà sulle unioni civili, tra persone dello stesso sesso e famiglie di fatto (76/2016). La norma riconosce, nel caso in cui il rapporto finisca, il diritto agli alimenti (articolo 433 del Codice civile) per il coniuge economicamente più debole, che non sia in grado di mantenersi, per un periodo tarato sulla durata della convivenza. Una finalità nettamente assistenziale che lascia aperta la diversa questione degli interessi rilevanti in tema di assegno divorzile nel caso di una nuova stabile convivenza. I giudici del rinvio avevano ricordato che l’orientamento, oggi messo parzialmente disatteso, si è affermato in nome dell'autoresponsabilità nelle scelte. Chi crea una nuova famiglia deve sapere che perde il diritto al mantenimento da parte dell'ex, in modo irreversibile: anche se la storia finisce. Ora quel principio va declinato in modo differente e più aderente al caso concreto. Conciliando la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni se esito di consapevoli ed autonome scelte della persona.