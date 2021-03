Cambio di ruolo da valutare prima del recesso economico

3' di lettura

Il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo introdotto dalla normativa emergenziale anti-Covid dal 17 marzo 2020 deve essere esteso anche ai dirigenti, nonostante l’articolo 10 della legge 604/1966 non li includa espressamente tra la categorie di lavoratori ai quali si applica il blocco. In applicazione di questo principio, il Tribunale di Roma, il 26 febbraio, ha dichiarato nullo il licenziamento per motivi economici intimato a un dirigente durante il divieto. Per il Tribunale capitolino, infatti, la ratio del divieto, di ordine pubblico, provvisorio e generalizzato, è quella di evitare che le conseguenze della pandemia di Covid-19 si ripercuotano sui rapporti di lavoro. Questa ratio è, quindi, comune a tutti i rapporti di lavoro, anche di tipo dirigenziale. Una diversa interpretazione potrebbe generare dubbi di costituzionalità.

Il perimetro del licenziamento economico

In attesa di verificare se e come questa pronuncia sarà confermata, il principio espresso nell’ordinanza del Tribunale di Roma offre lo spunto per tornare a occuparsi del perimetro del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ovvero per motivi economici), anche alla luce della proroga del divieto, fino al 30 giugno, sia per i licenziamenti individuali, sia per quelli collettivi.

Loading...

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento riguarda le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento delle stesse. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione (24195/2020), perché il recesso sia legittimo, è necessario che il datore di lavoro provi:

- l’effettività delle esigenze aziendali;

- l’esistenza del nesso eziologico tra le esigenze aziendali e la soppressione della specifica posizione lavorativa o del reparto;