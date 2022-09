Cambio al vertice di Acea, Palermo (ex Cdp) nuovo ad

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambio del vertice in Acea. Lo si legge in una nota della stessa società che annuncia l’arrivo di Fabrizio Palermo (ex Cassa depositi e prestiti) alla guida della al posto di Giuseppe Gola. Il Cda “ha preso atto della comunicazione del socio Roma Capitale del 20 settembre 2022, - spiega la nota - con la quale quest’ultimo ha formulato la richiesta di sostituzione del capo azienda e della successiva comunicazione del socio Roma Capitale, pervenuta nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr), 23 settembre 2022, avente ad oggetto l’indicazione del Sig. Dott. Fabrizio Palermo quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di prossimo Amministratore Delegato di Acea”.

Lunedì è prevista una nuova riunione del Cda. Nella stessa giornata si terrà anche la riunione del Collegio Sindacale.