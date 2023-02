Cambio al vertice di Coin, è Ugo Turi il nuovo ad

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambio al vertice di Coin, catena italiana di grande magazzini d’abbigliamento. Venerdì 17 febbraio il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con effetto immediato Ugo Turi come nuovo amministratore delegato. La nomina ad amministratore delegato di Turi segue quella a presidente di Marco Marchi, subentrato a inizio febbraio a Giorgio Rossi. Turi già componente del CdA di Coin, con deleghe su diverse aree aziendali, è stato scelto per guidare – con rapidità e sicura visione – la società nell’attuazione e nel conseguimento degli obiettivi posti dal piano industriale, in un momento di grande dinamicità per tutto il mondo retail, in cui comunque Coin ha saputo dimostrarsi un punto di riferimento per tutti gli italiani, come dimostrato dai numeri fatti registrare dall’azienda nel 2022, chiuso con fatturato di 300 milioni di euro, in crescita rispetto ai 288 milioni di euro dell'esercizio precedente, un giro d'affari complessivo di circa 440 milioni al lordo dell’Iva - inclusi i ricavi dei partner con cassa propria –, un Ebitda in linea con quello registrato nel 2021, pari a 18,7 milioni di euro, e un utile atteso a 20 milioni in sensibile incremento.

Ugo Turi

«Sono grato al consiglio di amministrazione per l’opportunità concessami, un riconoscimento per me e per tutti i manager che hanno creduto e investito in Coin - spiega Turi -. Sarà un grande orgoglio poter guidare un team forte, che conosco bene in tutte le sue potenzialità, e che sono certo continuerà a muoversi coeso e motivato con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’azienda, aiutandola ad affrontare e realizzare i nuovi sfidanti progetti che abbiamo in mente». Turi vanta una lunga carriera in grandi organizzazioni come Montedison e Fininvest.