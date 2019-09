Cambio al vertice del comando Gdf di Civitavecchia: arriva il colonnello Sciarretta Proveniente dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie

Cambio al vertice del comando del Gruppo Guardia di finanza di Civitavecchia. Arriva il colonnello Claudio Maria Sciarretta, proveniente dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, dove ha portato a termine attività d’indagine a carattere nazionale. Il Gruppo, nel contesto ordinativo del Comando Regionale Lazio e del Comando Provinciale di Roma, ha compiti di impulso, coordinamento e controllo sulle Compagnie di Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino.

Sciarretta, frequentatore del 90° corso d’Accademia, in quasi 30 anni di servizio, ha ricoperto incarichi di istruttore e di comandante di Battaglione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, di comandante di Compagnia a Prato e di Nucleo Operativo a Monza.

Inoltre, per 6 anni al Comando Generale, si è occupato di pianificazione, controllo interno e gestione. Docente degli istituti di formazione e post-formazione del Corpo, è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza economico-finanziarie, con lode.