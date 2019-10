Camelie d’inverno sul lago

Da oltre un secolo le sponde del Lago Maggiore, dove si sono perfettamente acclimatate, sono diventate il primo centro di produzione europeo delle camelie. E ogni anno, in primavera e in autunno, le circa 50 aziende del consorzio “Fiori tipici del Lago Maggiore” dedicano una manifestazione a questa pianta di origine orientale che prende il suo nome dal missionario gesuita Georg Joseph Kamel. In particolare, l’edizione di novembre (“Camelie d’inverno”, il 9 e 10) valorizza la camelia invernale (“sasanqua”), che fiorisce da settembre a febbraio. I suoi fiori resistono al gelo e attraggono anche i primi insetti impollinatori a risvegliarsi. Sede dell’evento è l’ottocentesca Villa Giulia, affacciata sul lago.

www.lagomaggiorefiori.it