Def: maggioranza sotto alla Camera. Cdm alle 18.30 per varare un nuovo scostamento di bilancio. Giorgetti: deputati non si rendono conto

L’Aula della Camera respinge la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea: il testo è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no. Perché fosse approvata, la risoluzione sullo scostamento di bilancio alla Camera doveva passare con almeno 201 voti a favore, obiettivo che la maggioranza ha mancato per sei voti. Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18.30 per varare un nuovo scostamento di bilancio diverso da quello che non è passato alla Camera.

Stop a votazioni sulle risoluzioni

A favore hanno votato i deputati della maggioranza, si sono astenuti quelli di Pd e M5S mentre contro hanno votato quelli di Avs e del Terzo Polo. Dopo qualche secondo di incertezza, l’opposizione è esplosa in un applauso. La mancata approvazione della risoluzione sullo scostamento di bilancio ha bloccato le successive risoluzioni sul Def. «Il problema è che i deputati non si rendono conto». Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti arrivato alla Camera dopo la bocciatura.



Def: M5S, Meloni vada subito al Quirinale

«Siete degli incapaci: dite ai percettori di reddito di cittadinanza di andare a lavorare. Ma veniteci voi a lavorare. Il presidente Meloni vada subito al Quirinale a farsi guidare. State creando una instabilità finanziaria che non possiamo permetterci». Così nell’Aula di Montecitorio Francesco Silvestri del M5S.

Lupi: problema di inesperienza e non politico

«È inesperienza, non c’è dietro alcun segnale politico». Così Maurizio Lupi (NM), commenta in Transatlantico la mancanza della maggioranza assoluta sullo scostamento di bilancio. «Con il taglio del numero dei parlamentari il numero dei parlamentari in missione perché impegnati al governo incide maggioramente, specie quando ci sono voti con maggioranze qualificate. Per fortuna il problema si risolve ma occorre convocare un nuovo Consiglio di ministri, che approvi una nuova relazione con un nuovo scostamento diverso anche solo di un euro. Il problema che questo scostamento serviva a tagliare il cuneo fiscale sin da maggio».



Fratoianni: bocciatura mai successa. Boccia: Def carta straccia

«Non è mai successo, mai. Gli uffici stanno verificando ma, da un punto di vista politico e procedurale, è plausibile che debbano riscrivere il Def» commenta il deputato di Verdi-Si Nicola Fratoianni, parlando con i giornalisti alla Camera sul voto alla Camera. «Il Def è carta straccia, bisogna tornare in Consiglio dei ministri», ha detto invece il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti dopo che la maggioranza è andata sotto alla Camera sullo scostamento di bilancio. «Anziché continuare a fare propaganda su presunti decreti in vista del primo maggio sul lavoro consigliamo di riscrivere un Def che tenga conto della nostre battaglie», ha aggiunto.