Camera di commercio: 2024 di attesa per le imprese romane, frenano gli investimenti

Per il 2024 il 49,3% delle imprese della provincia di Roma prevede un fatturato stabile rispetto al 2023, il 26% in aumento e il 24,7% in diminuzione. È il dato che emerge dall’osservatorio permanente della Camera di Commercio di Roma. Per il 39,9% delle imprese l’accesso al credito non rappresenterà un problema nel 2024, quasi uguale la percentuale di imprese (38,1%) che, invece, pensa che l’accesso al credito rappresenterà un problema nel 2024 come lo è stato nel 2023. Per il 17,9% delle imprese l’accesso al credito sarà più problematico nel 2024 rispetto al 2023. Il 55,6% delle imprese e il 54,3% non prevedono investimenti nel 2024 rispettivamente nella digitalizzazione e nella sostenibilità ambientale.

Costo del credito

L’aumento dei costi di finanziamento nel 2023 ha portato il 53,4% delle imprese a rinunciare a progetti di investimento. Quasi una percentuale di imprese simile (il 52,5%) dichiara una minore disponibilità delle banche a erogare credito nel 2023 rispetto al 2022.



L’eredità del 2023

Nel 2023 per il 37,2% delle imprese il fatturato è rimasto stabile rispetto al 2022, per il 30,1% è in aumento, per il 32,7%, invece, il fatturato è in diminuzione. Più positivo l’andamento dell’occupazione. Per il 64% delle imprese romane del campione il numero dei dipendenti è rimasto stabile, a fronte di una percentuale del 21,1% che ha aumentato il numero dei dipendenti e del 14,8% che li ha ridotti.

Costo dell’energia

Nella parte finale del 2023, nonostante il forte calo dei prezzi dei beni energetici, solo lo 0,9% delle imprese dichiara costi dell’energia molto più bassi di inizio 2023, per il 15,2% c’è stata una leggera diminuzione e per l’83,9% invece sono rimasti stabili o in aumento (32,3% e 51,6% rispettivamente). In considerazione dell’aumento dei prezzi verificatosi nel 2023, più di una impresa su 4, precisamente il 27,4% ha concesso aumenti retributivi ai dipendenti maggiori che in passato.

Giubileo e Pnrr

Il 37,7% degli imprenditori ritiene che il Giubileo e il Pnrr avranno un impatto positivo sulla propria impresa (6,8% molto positivo, 30,9% positivo), a fronte di un 62,3% di imprese che, invece, dichiara di non aspettarsi un impatto positivo. Più ottimistico il giudizio degli imprenditori sull’impatto positivo per la città di Roma derivante dal Pnrr e Giubileo: addirittura il 73,5% del campione si aspetta un impatto positivo per la città (26,9% molto positivo, 46,6% positivo) a fronte di un 26,5% di imprese che ritiene che nulla cambierà sostanzialmente.