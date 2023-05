Camera di commercio: Roma si candida a diventare hub dell’innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Roma si candida a diventare hub dell’innovazione. È questo il filo rosso degli interventi degli esponenti del mondo dell’economia durante il convegno, svolto al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, che ha lanciato la nuova edizione di Maker Faire Roma 2023, la kermesse sull'innovazione, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio, che torna quest’anno – si tratta della 11ma edizione, la prima edizione è del 2013 – alla Fiera di Roma dal 20 al 22 ottobre.

Start up innovative

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio, ha messo in fila alcuni dati che fanno di Roma la capitale dell’innovazione: «Le attuali stime Cer (Centro Europa Ricerche) indicano nel 2022 un +3.9% di crescita del Pil a Roma, lievemente superiore a media nazionale grazie al boom del turismo (Italia +3,7%,). Nel primo trimestre 2023 ha segnato il miglior tasso di crescita delle imprese a livello nazionale: +0,31%, a fronte di un andamento nazionale negativo (Italia -0,12%). Nel 2022 c’è stato il record storico per l'export di Roma. Nel Lazio ci sono 1.808 start-up innovative, pari al 12,9% delle start-up innovative italiane, di cui oltre 1.600 a Roma (aggiornato al 24 aprile 2023). Roma è la seconda provincia a livello nazionale per start-up innovative».

Loading...

Roma tornerà al centro

«Negli anni passati – ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – l’Europa ha spostato il suo baricentro ad Est, sia con l’allargamento ai nuovi paesi membri, sia per quel che riguarda il rifornimento di materie prime. Con i nuovi scenari geopolitici, Roma ridiventerà per forza di cose centrale. «Nel progetto Lufthansa-Ita è normale che l’hub centrale del Mediterraneo sia Roma e che tutto il traffico sarà canalizzato» sull’Aeroporto di Fiumicino, «che è l’unico che può ancora crescere» tra quelli del gruppo tedesco. «Con il Ponte sullo Stretto l’Europa tornerà ad essere una sponda del Mediterraneo e in questo - ha sottolineato il ministro - Roma sarà centrale e tornerà ad essere un grande punto di riferimento in Europa».

Gli investimenti

«Il nostro territorio – ha detto Angelo Camilli, presidente di Unindustria Lazio – si trova di fronte a un decennio di investimenti pubblici che non vedeva da molti anni: 24 miliardi se riusciremmo ad aggiudicarci anche l’Expo 2030. Ormai, ogni investimento è legato a due parole d’ordine: sostenibilità e digitale. Ma c’è una criticità non banale – sottolinea – bisogna essere in grado di mettere a terra questi investimenti. Dobbiamo essere realisti e concentrarci solo sugli investimenti più utili»

Le piccole imprese

«La sfida dell’innivazione è importante – spiega Pier Andrea Chevallard, presidente Confcommercio Roma– soprattutto per le piccole imprese, che spesso vedono la digitalizzazione solo come un costo». Per Maria Fermanelli, presidente CNA Roma, «possiamo imparare ad usare meglio le tecnologie e superare il limite di un sistema produttivo frazionato. Una impresa che smette di innovare consuma valore invece che produrlo». Silvio Rossignoli, presidente Federlazio, infine, ha sottolineato «il ruolo dello Stato» nello spingere le imprese all’innovazione.