Camera Moda Fashion Trust, 10 finalisti in lizza per i grant da 40mila euro

«Il nostro Dna ci ha sempre portato a credere nell’educazione, nel rispetto per l’ambiente, nel supporto di talenti emergenti. Come Max&Co. siamo entusiasti di dare una piattaforma di visibilità, e soprattutto di creatività per immaginare e realizzare dei guardaroba alternativi per un futuro migliore» hanno dichiarato Elia Maramotti e Maria Giulia Prezioso Maramotti.

Non è tutto: Fidenza Village sceglierà, sempre nella rosa dei finalisti, uno o più designer che avranno l’opportunità di ricevere un programma di mentoring personalizzato, da parte di esperti di The Bicester Collection, per una formazione cruciale per la crescita del proprio brand. I designer avranno poi la possibilità di vendere le proprie creazioni in uno spazio retail gratuito a Fidenza Village all’interno della pop-up boutique The Creative Spot, in programma per il 2024.

«Siamo entusiasti di essere con Fidenza Village al fianco di Camera Moda Fashion Trust nel supportare i nomi più promettenti del panorama moda e del Made in Italy, offrendo loro importanti opportunità per lo sviluppo del business, con programmi ad hoc di mentoring e grande visibilità all'interno delle destinazioni di shopping di The Bicester Collection» dichiara Desirée Bollier, chair and global chief merchant di The Bicester Collection.

Da Lvmh a Woolmark: premi in denaro volàno per i giovani

Il Camera Moda Fashion Trust è nato nel 2017 con l’intento di dare un supporto concreto ai designer emergenti, come i brand Act N°1, Cormio e Vitelli cui sono stati assegnati i Fashion Trust Grant 2022.

La cosa avviene già da anni anche all’estero, complici iniziative istituzionali come il Bfc/Vogue Fashion Fund - che premia con 200mila sterline il vincitore, grazie anche al supporto di brand come Paul Smith e Burberry - oppure private il Lvmh Prize che dal 2013 supporta gli emergenti con assegni ben nutriti (300mila euro per il LVMH Prize for Young Fashion Designers e 150mila per il Karl Lagerfeld Prize). C’è poi l’International Woolmark Prize che assegna 200mila dollari australiani (123mila euro al cambio attuale) al vincitore mondiale e 100mila dollari australiani (poco più di 60mila euro) a chi si aggiudica il Karl Lagerfeld Award for Innovation. E fu proprio il kaiser della moda ad aggiudicarsi l’International Woolmark prize nel 1954: una vittoria che lanciò la sua carriera, come si spera che questi premi riescano a fare con la carriera dei giovani designer di oggi.