Camera Moda punta sulla formazione e diventa socio di Milano Fashion Institute

L’Istituto nasce dalla sinergia tra tre top player della formazione universitaria: Politecnico di Milano, Università Cattolica e Università Bocconi

A febbraio al via la seconda edizione del master in Product Sustainability Management

Camera nazionale della moda italiana accelera nel proprio impegno sul piano della formazione e diventa socio del Milano Fashion Institute.

L’istituto - senza scopo di lucro - è stato fondato 15 anni fa con l’obiettivo di diventare il centro di formazione d’eccellenza di riferimento del sistema moda in Italia, offrendo percorsi di formazione manageriale specifico per il settore moda. La creazione è avvenuta sotto la spinta del Comune di Milano e la sua attività è frutto della sinergia tra tre top player dell’istruzione milanese: Politecnico di Milano, Università Cattolica e Università Bocconi.

«Siamo davvero onorati di entrare a far parte ufficialmente del Milano Fashion Institute, un riferimento a livello internazionale nell’ambito della formazione legata all’industria della moda. Promotori di questo progetto sin dalla sua progettazione e quindi fondazione, continuiamo così un percorso di collaborazione che credo permetterà alla industry di avvalersi di manager preparati in grado di affrontare le nuove sfide di questo business in continua evoluzione», ha dichiarato Carlo Capasa, sottolineando l’importanza della formazione nel progetto strategico di Cnmi.



L’ingresso nella compagine societaria del Milano Fashion Institute da parte di Camera moda arriva dopo che, lo scorso anno, proprio la Cnmi ha siglato una partnership con l’Istituto per organizzare la prima edizione del master in Product Sustainability Management, di cui è in partenza a febbraio la seconda edizione.

Il contributo di Camera Moda - che entra senza alcun investimento economico - sarà importante sia in termini di know-how (sarà membro del Consiglio scientifico) sia di collegamento con le aziende e di inserimento nel mondo del lavoro: «Non è un caso che il primo master co-progettato in Product Sustainability Management abbia avuto il 100% di placement - spiega Nicola Guerini, direttore generale del Milano Fashion Institute -. Questa partnership consentirà di anticipare le richieste del mondo del lavoro, progettando insieme nuovi percorsi formativi e dando risposta alle professioni emergenti, con una piena integrazione tra Università e imprese del settore moda e lusso».