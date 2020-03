Camera, il neopresidente della Commissione Trano: «Non farò un passo indietro»

Al prezzo di una sconfitta della maggioranza in commissione, non proprio un elemento politicamente neutro...

Ribadisco: più che un significato politico ha un significato di riconoscimento delle competenze. Ci sono requisiti minimi indispensabili per ricoprire determinati incarichi.

È già al lavoro, dunque?

Certo. Dobbiamo portare avanti gli atti incardinati. In sede referente deve arrivare il decreto legge sul taglio del cuneo fiscale, che entro il 23 marzo dovrà essere in Aula. Poi abbiamo la proposta di legge di Angiola (ex M5S, ora nel Misto, ndr) sulle detrazioni per l’acquisto di dispositivi per conducenti e passeggeri di motocicli e quella di Fragomeli (Pd) sulle agevolazioni per i veicoli alimentati a energia elettrica. Ci sono inoltre le sedi consultive, gli atti del Governo, le indagini conoscitive.

In attesa dei decreti più attesi: quello da 7,5 miliardi appena annunciato per le misure a sostegno dell’economia e quelli successivi per la crescita...

Servono provvedimenti forti, che lascino il segno. Siamo in emergenza. Noi siamo pronti a fare la nostra parte in Parlamento.

