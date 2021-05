Slitta avvio iter per commissione d’inchiesta sulla magistratura. Le 4 proposte

6' di lettura

Si è fermato, prima di partire, l’iter delle proposte di legge per costituire una commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura. Nella riunione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, Forza Italia ha chiesto che vengano cambiati i relatori della proposta - il dem Stefano Ceccanti e Federico Conte di Leu - indicati dai presidenti Giuseppe Brescia e Mario Perantoni. L’esame si svolge nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Una polemica che si trascina da giorni perchè secondo gli azzurri, supportati da Lega e Fdi, i due relatori non sarebbero «adatti» in quanto non sarebbero favorevoli all’istituzione della commissione d'inchiesta sulla magistratura. Commissione fortemente voluta dal centrodestra e calendarizzata grazie al sostegno di Italia Viva. Ceccanti e Conte avrebbero dovuto svolgere le loro relazioni introduttive, che invece non si sono svolte. «C'è stato una sorta di auto-ostruzionismo del centrodestra», viene riferito, in quanto i tempi erano stretti per via della riunione, già fissata, dell'ufficio di presidenza della commissione.



Quattro proposte sul tavolo

Sono quattro le proposte sul tavolo, la prima è quella che porta la firma della ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, insieme ad altri 255 deputati del centrodestra, da Forza Italia alla Lega a Fratelli d’Italia, che chiede di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia. A poco meno di un anno dalla presentazione - è datata 1° luglio 2020 - commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia era stato fissato l’avvio dell’iter parlamentare. Oltre a quella Gelmini (C 2565), c’è quella del vercellese Andrea Del Mastro Delle Vedove di Fdi, presidente della Giunta per le autorizzazioni (C 2586), presentata il 13 luglio 2020; quella del leghista Roberto Turri presentata il 12 aprile 2021 (C 3012) e quella del magistrato di Gela (Caltanissetta) e deputato di Forza Italia Giusi Bartolozzi (C 3054). Anche se l’oggetto dell’inchiesta risulta parzialmente divergente, tutte le quattro proposte hanno la finalità di indagare su eventuali condizionamenti dell’organizzazione giudiziaria e dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Ora compito dei relatori sarà giungere a un testo base da emendare.

Loading...

Stessi poteri dell’autorità giudiziaria

Nelle quattro proposte la composizione della commissione oscilla fra i 40 (20 deputati e 20 senatori) e i 50 parlamentari (25 deputati e 25 senatori). Nel definire i poteri della Commissione, come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, tutte le proposte presentate stabiliscono che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Viene riconosciuta alla commissione la possibilità di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti (si riferiscono invece ad “altri enti pubblici” le pdl C 2565 e C 3054), anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale (C 2586 e C 3012).

Quando può essere ritardata la trasmisione degli atti

In questi casi, l’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di attie di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando queste ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari (C 2586 e C 3012). L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa (C 2586 e C 3012). Tutti i testi consentono di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari (C 2565, C 2586, C 3012 e C 3054). Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione (C 2586 e C 3012).Possibile ordinare il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici (C 2565 e C 3054) o esaminare le persone che possano fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta (C 2565 e C 3054).

I compiti della commissione nella proposta Gelmini

La proposta della ministra Mariastella Gelmini attribuisce alla commissione il compito di accertare lo stato dei rapporti tra le forze politiche e la magistratura e tra la magistratura e i media. L'eventuale esistenza, all'interno della magistratura, di correnti organizzate in funzione di obiettivipolitici, o collegate a partiti o organizzazioni politiche. E l’influenza delle correnti politiche esistenti nella magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie, sul conferimento degli incarichi direttivi e sullo svolgimento dell'azione disciplinare da parte dell'organo di autogoverno della magistratura. Chiede di accertare l’esistenza di casi concreti che riguardano l’esercizio mirato dell’azione penale o di direzione od organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio e inusuale; esaminare il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principiocostituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale. L’influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organi giudicanti e nella definizione dei calendari, con particolare riguardo ai procedimenti nei quali siano coinvolti capipolitici ed esponenti politici di partiti. Si chiede di appurare anche l’eventuale svolgimento da parte di singoli esponenti o gruppi organizzati all’interno della magistratura di attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio della sovranità popolare, in particolar modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di Governo.