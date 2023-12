Gaza: media, 13 morti in raid su campo profughi Rafah. Spagna: rallenta a +3,2% su anno inflazione a novembre

08:39 Sullivan oggi in Israele per incontri con Netanyahu e Herzog

Il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, sarà oggi in Israele dove ha in programma incontri con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i membri del gabinetto di guerra, il presidente Isaac Herzog. Ieri Sullivan ha incontrato in Arabia Saudita il principe ereditario Mohamed bin Salman, con cui ha affrontato “gli sforzi in atto per creare nuove condizioni per una pace duratura e sostenibile tra israeliani e palestinesi”. Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca si è parlato di “una serie di temi bilaterali e regionali” tra cui “le iniziative” dirette ad aumentare il flusso di aiuti umanitari destinati alla popolazione nella Striscia di Gaza.