Camere: c’è tempo solo per sicurezza bis, assestamento e decreto salva-conti

Il decreto sicurezza bis

In pista anche il decreto sicurezza bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 giugno. Il testo deve essere convertito in legge entro il 14 agosto. Tra le modifiche allo studio nella maggioranza si starebbe pensando ad un raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste per le navi delle Ong che violano il divieto di ingresso nelle acque nazionali (nella versione attuale da 10mila a 50mila euro) per accrescerne il potere deterrente.

Taglio parlamentari verso il sì

Senza contare che lo scorso 2 luglio la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il ddl costituzionale che taglia il numero dei parlamentari (200 senatori invece di 315 e 400 deputati invece di 630), con il sì della sola maggioranza (contro hanno votato Pd e Fi). Il disegno di legge, che approderà in Aula a palazzo Madama la prossima settimana, ha già avuto l’approvazione di Senato e Camera in prima lettura. La seconda lettura conforme richiede la maggioranza assoluta di senatori e deputati, ma con una discussione più rapida (si vota solo il sì o il no al provvedimento). Prima della pausa estiva è previsto, a meno di intoppi a palazzo Madama, il via libera definitivo di Montecitorio.

Le misure in stand-by

Sulle autonomie, provvedimento bandiera della Lega, l’intesa definitiva invece non c’è ancora, anche se un testo comincia a prendere forma. Per agevolare un accordo il titolare del Viminale Matteo Salvini ha fatto una netta apertura sulla possibilità che le Camere possano modificare il provvedimento che uscirà dal Cdm. E questo potrebbe allungare l’iter di approvazione, ritardando il via libera definitivo a dopo l’estate. Tutte le altre misure, difficilmente subiranno una accelerazione. Dall’acqua pubblica al salario minimo, passando per le chiusure domenicali dei negozi e il conflitto di interessi, tutti i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle sembrano non riuscire a trovare un'accelerazione in Parlamento.