Camere, la corsa a Bicamerali e “delegazioni”: ecco come saranno spartite 36 poltrone

I nodi Femminicidio e Infanzia

Da giorni nei corridoi di Montecitorio circola la voce che alle opposizioni, e in particolare al Pd, potrebbe essere riservata la guida della commissione d’inchiesta sul Femminicidio, ma non si esclude che con la vittoria di Elly Schlein alle primarie per la segreteria Dem, in extremis possa esserci qualche sorpresa. Così come per la presidenza della commissione sull’Infanzia. In questo caso i nodi da sciogliere sono tutti interni alla maggioranza. In corsa per lo scranno più alto ci sarebbe l’animalista Michela Vittoria Brambilla, già ministro del Turismo ed ex deputata azzurra, eletta alle ultime politiche come “indipendente” in un collegio blindato garantito da Fdi ai centristi. Un nome che però non sembra convincere tutti nel centrodestra.

Le vicepresidenze e le delegazioni agli organismi internazionali

Come detto, da spartire ci sarebbero le vicepresidenze e almeno 16 sarebbero sicure per la maggioranza. Sulla base della prima intesa di massima raggiunta nel centrodestra 8 toccherebbero a Fdi e, tra queste, oltre alla Vigilanza Rai ci sarebbero Federalismo fiscale, Ciclo rifiuti, Banche e Femminicidio. Al partito di Matteo Salvini ne potrebbero spettare 5 al Carroccio: Schengen, Semplificazione, Cdp, Anagrafe tributaria e forse le Questioni regionali. A Forza Italia ne andrebbero invece 4, tra cui Antimafia, Infanzia ed Enti gestori di presidenza. Quasi definito appare il mosaico delle presidenze delle cinque delegazioni parlamentari italiane presso le Assemblee internazionali, dalla Nato all’Osce. Il partito di Giorgia Meloni incasserebbe la guida del Consiglio d’Europa, quella dell’Ince e dell’Unione per il Mediterraneo. La Lega sarebbe in pole position per l’Osce e i centristi la spunterebbero per la Nato.