Alle Camere corsa contro il tempo: tutti i dossier urgenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con la chiusura il 14 ottobre a Montecitorio della partita per le presidenze delle Camere, il Parlamento si rimette formalmente in moto per affrontare i dossier più urgenti. E quella che si profila è una vera e propria corsa contro il tempo.

Gli adempimenti entro dicembre

In due mesi e mezzo Camera e Senato dovranno anzitutto fare arrivare in porto il decreto Aiuti ter, pronunciarsi sulla Nadef in versione light presentata dall’esecutivo Draghi e poi sulla sua revisione con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e non solo, che saranno fissati dal nuovo governo.

Loading...

Ma sulla base della tabella di marcia abbozzata dal centrodestra, in attesa che il capo dello Stato conferisca, probabilmente a Giorgia Meloni, l’incarico di formare il nuovo esecutivo, già entro la prima metà di novembre (al più tardi attorno al 20) le Camere dovrebbero cominciare a fare a i conti con la manovra e con il decreto fiscale collegato. Che potrebbe assorbire anche la tranche di aiuti per puntellare famiglie e imprese contro il caro energia anche nell’ultimo scorcio dell’anno utilizzando in prima battuta lo spazio di 10 miliardi ancora disponibile per il 2022, come indicato dalla stessa Nadef. Anche se non è ancora del tutto escluso che per i sostegni il nuovo esecutivo possa ricorrere a uno specifico Dl.

I compiti delle Camere

In ogni caso il prossimo esecutivo dovrà sottoporre al voto delle Camere la consueta relazione per ottenere l’autorizzazione ad utilizzare lo spazio fiscale disponibile. Per essere pienamente operative, però, le Camere, una volta costituiti i Gruppi parlamentari, dovranno “attivare” le Commissioni permanenti eleggendo anche i relativi presidenti.

Ma le stesse Commissioni dovranno fare i conti con la cura dimagrante dei parlamentari imposta dalla riforma costituzionale voluta dal M5S. E non è certo destinata a favorire un fluido svolgimento dei lavori la “sfasatura” che si presenta tra palazzo Madama e Montecitorio.