Camere, gruppi, commissioni e governo: ecco la fitta tabella di marcia della XIX legislatura

La XIX legislatura, la prima con le Camere a ranghi ridotti per la riduzione da 945 a 600 dei parlamentari al netto dei senatori a vita, prenderà il via il 13 ottobre con la prima seduta per la scelta dei due presidenti. Che, alla luce della significativa maggioranza con cui è uscito il centrodestra dalle urne del 25 settembre, dovrebbero essere eletti non oltre il giorno 14. E da quel momento dovrebbe scattare una fitta tabella di marcia per giungere alla nascita del nuovo governo. Tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre dovrebbero essere operativi tutti i capigruppo. E a quel punto il capo dello Stato potrà formalmente avviare le consultazioni per la nascita del nuovo governo, al termine delle quali affiderà l'incarico per la formazione dell'esecutivo. Che, a meno di sorprese, dovrebbe presentarsi in Parlamento per ricevere la fiducia entro il 25 o 26 ottobre. A questo proposito la Costituzione prevede che «entro dieci giorni dalla sua formazione» il governo si deve presentare alle Camere per ottenere la fiducia.



La prima volta del Parlamento in versione “light”

Per effetto della recente riforma costituzionale, le Camere si presentano in versione light con 400 deputati a Montecitorio anziché 630 e 200 senatori a palazzo Madama (al netto di quelli a vita) invece dei tradizionali 315. Una cura dimagrante che avrà significative ricadute sullo svolgimento dei lavori. Con il Senato che ha provveduto ad adattare la sua organizzazione alle nuove esigenze con la riforma del regolamento, facendo ad esempio scendere da 14 a 10 il numero delle Commissioni permanenti, a differenza della Camera che, per il momento, ha rinunciato a modificare le sue regole di funzionamento.

La riduzione dei parlamentari ha imposto un restyling dei due emicicli, dove sono state eliminati i banchi sulle “ali estreme” e sulle file più in alto. In particolare, sono circa un'ottantina le postazioni soppresse a Montecitorio dove è stato attivato un nuovo display elettronico, posto alle spalle dello scranno più alto riservato alla presidenza, che non servirà solo per i risultati delle votazioni, ma darà conto anche di ogni singolo documento al voto e, soprattutto, proietterà l’immagine video del deputato che sta intervenendo in Aula.

Elezione dei presidenti delle Camere: forse già il 13 al Senato

Almeno nella fase iniziale, per l’elezione dei due presidenti delle Camere sono previsti due scrutini al giorno. A meno di eventi al momento imprevedibili venerdì 14 si dovrebbero conoscere i nomi dei successori di Elisabetta Casellati e di Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera. Con non poche possibilità che l’elezione a Palazzo Madama, per effetto dell’ampia maggioranza ottenuta dal centrodestra, possa avvenire già nei primi due scrutini e, quindi, nella stessa giornata di giovedì 13 ottobre. Per l’elezione del presidente della Camera si procede a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti calcolando anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. La maggioranza richiesta dovrebbe essere pari a 201, ed è pertanto presumibile che il successore di Fico venga eletto al quarto scrutinio (venerdì 14 ottobre).

Per l'elezione del presidente del Senato, invece, alla prima e alla seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Se le due votazioni si concludono senza un esito positivo, il giorno successivo si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, includendo anche le schede bianche. Nel caso in cui anche alla terza votazione nessuno risulti eletto, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto, o accede al ballottaggio, il senatore più anziano d’età. Considerando anche i sei senatori a vita, la maggioranza assoluta a palazzo Madama dovrebbe essere pari a 104 e (visto che la maggioranza del centrodestra è numericamente più elevata) non è pertanto da escludere che il nuovo presidente del Senato possa essere eletto già giovedì 13 ottobre.