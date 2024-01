Camfin rafforza la sua posizione in Pirelli: doppia operazione per salire al 20%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarebbe in dirittura d’arrivo il rafforzamento di Camfin in Pirelli . Secondo indiscrezioni raccolte da Il Sole 24 Ore in queste ore si starebbe finalizzando l’acquisto di un rotondo pacchetto dei titoli della Bicocca che porterebbero la holding di Marco Tronchetti Provera dall’attuale 14% al 20% del gruppo degli pneumatici. Una soglia che, considerando anche il patto triennale siglato con Brembo sul 6% di Pirelli, porta il blocco degli azionisti italiani verso il 26% del capitale.

La mossa per rafforzare la presenza tricolore nell’azionariato dovrebbe avvenire attraverso una operazione su due livelli. Il primo coinvolge solo Camfin, che attraverso la controllata Camfin Alternative Assets dovrebbe esercitare parzialmente l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie fino a un massimo del 5% come autorizzato dal cda lo scorso settembre. Il pacchetto sarebbe intorno al 3% circa, si apprende.

Loading...

Il secondo piano coinvolge Mtp spa , controllante di Camfin. In particolare, la holding di Marco Tronchetti Provera e il partner cinese Mr Niù, a cui fa capo Longmarch, il veicolo proprietario del 3,68% di Pirelli, avrebbero raggiunto un accordo che consegnerebbe a Tronchetti Provera il controllo e la gestione di quel pacchetto di azioni Pirelli.

La Mtp si ritroverà, dunque, a gestire i diritti di voto relativi a quel pacchetto del 3,68%. In tutto dunque, fa poco più del 6%, con il risultato che Mtp da sola e attraverso Camfin fino al 2030 avrà il controllo indiretto di circa il 20% di Pirelli. Dopo quella data, in caso di scioglimento dei veicoli coinvolti nell’operazione, Tronchetti Provera potrà liquidare i soci non bancari per cassa, mentre le banche Intesa e Unicredit saranno liquidate con azioni Pirelli pro quota pari a circa il 2% del 20% complessivo.