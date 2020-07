Camici bianchi in Lombardia, la Gdf perquisisce la società del cognato di Fontana Al centro dei controlli il mancato invio di 25mila camici, come era previsto dal contratto di fornitura poi trasformato in donazione di Ivan Cimmarusti

La difesa di Fontana in Aula: non tollero dubbi su mia integrità

Al centro dei controlli il mancato invio di 25mila camici, come era previsto dal contratto di fornitura poi trasformato in donazione

5' di lettura

I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza su delega della Procura di Milano, hanno compiuto perquisizioni alla Dama spa, l’azienda di cui è amministratore delegato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, e che è al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi tra gli indagati. Da quanto si è appreso, le Fiamme Gialle hanno cercato elementi probatori relativi alla mancata consegna di 25 mila camici avvenuta dopo che la fornitura di 75 mila pezzi si è trasformata, nelle intenzioni dichiarate, in donazione.

I 25mila camici

Da quanto si è appreso le Fiamme Gialle hanno anche verificato se la partita di 25mila camici sia ancora nel magazzino dell’azienda. Secondo la ricostruzione il cognato di Fontana - che doveva fornire 75mila camici - dopo aver trasformato la fornitura in donazione ha inviato alla Regione solo 49mila camici, tenendo per sé i restanti 25mila. Stando alle indagini la rimanenza avrebbe tentato di rivenderla, senza esserci riuscito, a una Rsa del varesotto per 9 euro l’uno.

La donazione

Documentazioni irregolari e prive di atti fondamentali per trasformare quella fornitura sanitaria da mezzo milione di euro in donazione. L’inchiesta sul caso dei camici bianchi della Lombardia si arricchisce di nuovi spunti investigativi, dopo le audizioni che stanno svolgendo in questi giorni i pubblici ministeri. Il ruolo del governatore Attilio Fontana acquisisce aspetti tutti da chiarire alla luce di quanto svelato dai dirigenti di Aria, la Centrale acquisti della Regione Lombardia.

Il parere negativo



Sono stati i legali di Aria, infatti, a dare parere negativo e quindi a non accettare la donazione di camici bianchi da parte della Dama spa, la società di cui il cognato di Fontana, Andrea Dini, è amministratore delegato e la moglie ha una quota del 10%. Il particolare è al centro dell’inchiesta sulla fornitura – nel cuore della pandemia – di 75mila camici e 7mila set sanitari, de quali consegnati 49mila camici e 7mila set. Un’operazione che Dama s’era aggiudicata pur non avendo il «patto di integrità», atto fondamentale per poter sottoscrivere contratti con la Regione e in cui ci sarebbero dovuti essere i riferimenti di parentela tra Dini e il governatore Fontana. Emerso lo scandalo, a seguito di un servizio giornalistico della trasmissione Report, la fornitura s’è trasformata in donazione, come chiesto esplicitamente dallo stesso Fontana a Dini. Per questo il presidente della Giunta lombarda ha risarcito il cognato con un bonifico da 250mila euro perché «avevo – ha detto Fontana - spontaneamente considerato di alleviare in qualche modo l'onere dell’operazione, partecipando personalmente, proprio perché si trattava di mio cognato, alla copertura di una parte di quell'intervento economico».

La donazione bloccata

Ma torniamo ai legali di Aria, la Centrale acquisti della Regione, quella in sostanza che si occupa degli acquisti. Secondo quanto emerso, infatti, anche la donazione è stata bloccata, in quanto si tratterebbe di una operazione di «non modico valore» che, secondo il codice, necessità dell’atto pubblico notarile e della presenza di due testimoni. Per questo – è stato ritenuto – non era sufficiente l’ormai nota email del 20 maggio con cui Dini informava l’ex direttore generale di Aria Filippo Bongiovanni della volontà di revocare il contratto di fornitura trasformandolo in donazione.