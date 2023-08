Camminando al ritmo allegro della bersagliera

È un ingenuo e innocuo rimprovero, una mera coloritura di fronte all’integrità umana e professionale di Carotenuto. Margadonna e Comencini calcano infatti la mano perché il primo soggetto viene rifiutato in quanto “lesivo all’onore del corpo”. Il produttore Girosi la spunta imponendo De Sica al posto di Gino Cervi e facendo poi scrivere nei titoli di testa: «La vicenda che stiamo per raccontarvi è immaginaria. Ma tuttavia è una vicenda umana. I personaggi la vivono in veste di carabinieri, ma non per questo cessano di essere uomini». E nel successivo capitolo della Gelosia rincarano la dose con una gigionesca excusatio sull’“espansività femminara” di Carotenuto: «pur nell’ambito della tradizionale umanità latina… insegna e impone inflessibile disciplina morale».

Risi ritorna sul monte Ginestra con la Pica per La nonna Sabella del 1957, e così fa Giorgio Bianchi nel 1958 per il sequel, La nipote Sabella. Lo stesso anno Carlo Ludovico Bragaglia vuole ambientarci È permesso Maresciallo? (Tuppe-tuppe marescià), mentre Luciano Salce decide di portarci Tognazzi per Il federale nel 1961. Sergio Corbucci fa salire di nuovo De Sica in compagnia di Totò ne I due marescialli (1961), Blasetti vi trascina Liolà nel 1963 e Pietro Germi più tardi, nel 1970, gira alcune scene di Le castagne sono buone. Nel 1965 la piazza del paese compare in una breve scena del film Menage all’italiana di Franco Indovina, ancora con Ugo Tognazzi, mentre lo stesso slargo, camuffato da villaggio alpino, spunta nel sesto episodio dello sceneggiato televisivo Verdi di Renato Castellani del 1982, con Ronald Pickup nel ruolo del maestro e Carla Fracci in quello di Giuseppina Strepponi, che decidono di sposarsi qui.

Ora il paese, che ha aumentato, in controtendenza allo spopolamento montano, il suo numero di abitanti a 837, ha un’impronta armoniosa con bei restauri conservativi in pietra. Un simpatico bar nel cuore del centro emana una vitalità ruspante e burbera e l’atmosfera è placida e sonnacchiosa dietro le insegne dei ristoranti. In realtà qui, nei secoli, se le sono date di “santa” ragione. La Rocca dei Colonna, eretta nel punto più alto dell’acropoli nel 970 d.C. da Stefania dei Conti di Tuscolo, sorella dell’allora pontefice Giovanni XIII, è stata testimone delle lotte tra il Papato e i Colonna. La potente famiglia romana ne acquisì la proprietà attorno al 1100 e la conservò fino al 163o, quando entrò nei possedimenti dei Barberini. Nelle sue umide stanze, adibite a prigione, Jacopone da Todi compose lo Stabat Mater e Corradino di Svevia vi fu rinchiuso nel 1268 prima di essere trasferito a Napoli per la decapitazione.Nel 1848, poi, tra queste dolci pendici i soldati della Repubblica Romana, guidati da Giuseppe Garibaldi, si presero a schioppettate con quelli del Regno delle Due Sicilie.

Di queste battaglie oggi non c’è traccia, anzi il paese ha una marcata vocazione alla pace, cui si inneggia con simboli e steli. Dalla chiesa di Santa Maria della Costa, alla fine del paese, che nel XIII secolo fu eremo della Beata vergine Margherita Colonna, passa un percorso di trekking che unisce Roma a L’Aquila. Qui, tra sentieri che in qualche punto hanno conosciuto cure migliori, si snoda il cammino naturale dei parchi che attraversa 42 borghi caratteristici tra Lazio e Umbria. Si scende a piedi in mezzo a bellissimi prati di fiori selvatici verso Palestrina, Praeneste, la città latina celeberrima per il tempio della Fortuna Primigenia del II sec a.C. È il Santuario dedicato alla dea Fortuna, dove gli antichi romani si recavano per predizioni e auspici. Nel 2019 lo ha fatto anche Ferzan Özpetek con La dea fortuna, film vincitore di due David di Donatello, per la migliore attrice protagonista a Jasmine Trinca e per la miglior canzone originale a Diodato.

Molti anni prima la Lollo con la Bersagliera si era aggiudicata un nastro d’argento per la recitazione e Pane, amore e fantasia detiene ancora il diciannovesimo posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre. Anche se si è degli illuministi di ferro, una carezza alle vecchie pietre non può far male.