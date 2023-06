Camminare nei borghi di Scauri e Khamma tra i dammusi

I sentieri di trekking tracciati si distendono per più di 120 chilometri all'interno del Parco nazionale dell'isola di Pantelleria. Camminare nei dintorni dei borghi di Scauri e Khamma, tra dammusi dai tetti bianchi sui quali i panteschi depositano i cuscini per accomodarsi sopra al sopraggiungere del tramonto segnerà profondamente chi ha scelto l'isola per ritrovare un contatto più primitivo con la natura. Le soste gastronomiche assolutamente consigliate sono il Panificio Terremoto di Emanuela e Simone che sfornano panini al sesamo e baci panteschi, e i Giardini dei Rodo in cui gustare squisite verdure nell'agrumeto.

10/11 Menu