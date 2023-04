Cammini religiosi, al via il catalogo con 35 percorsi per 13mila km

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla Lombardia alla Sicilia passando per le regioni del centro Italia. Sulle orme di san Benedetto, san Giacomo ma soprattutto san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Con una rete complessiva di oltre 13mila da percorree per lo più su strade chiuse al transito delle automobili. Sono già i 35 cammini religiosi selezionati dal ministero del Turismo (in collaborazione con Invitalia) per una prima edizione del catalogo che riunisce sotto un unico marchio gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile presenti in Italia.

Il turismo religioso è in crescita ed è destinato a svilupparsi ulteriormente con il Giubileo del 2025. Il “catalogo” rientra nelle misure previste dal Fondo per i cammini religiosi di competenza del Mitur con uno stanziamento di circa 4,5 milioni di euro per iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi proprio in vista del grande evento 2025. I cammini sono stati individuati attraverso un avviso senza scadenza lanciato a novembre 2022.

Le vie: dal Nord al Sud

Del catalogo fanno parte percorsi celebri: è il caso della Via Francigena con tremila chilometri da Canterbury a Roma verso Santa Maria di Leuca. Un percorso che complessivamente tocca 5 stati, 10 regioni italiane (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) e più di 600 comuni. Della Via Francigena c’è anche la derivazione Renana: un cammino transalpino che, su vie storiche, attraversa il cuore dell’Europa collegando la valle del Reno alla valle del Po. Si può anche ripercorrere l’itinerario dei pellegrini medievali che venivano dal Nord Europa seguendo la Via Romea Germanica.

Nell’elenco accreditato dal ministero del Turismo si ritrovano anche itinerari poco conosciuti, come il “Cammino di Hasekura e dei martiri giapponesi”: rievocazione dell’impresa compiuta da un giovane ambasciatore giapponese, il samurai Hasekura Tsunenaga Rokuemon, che sbarcò nel 1615 a Civitavecchia e venne ricevuto da Papa Paolo V Borghese.

Il nome più ricorrente è indiscutibilmente quello di Francesco. A uno dei santi più venerati della cristianità sono dedicati diversi cammini: ci sono la Via di Francesco nel Lazio, il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, quelli Francescano della Marca (da Assisi ad Ascoli) e dei Protomartiri Francescani, oltre alla ricostruzione del percorso che il Serafico fece partendo da Assisi per raggiungere il porto di Ancona e imbarcarsi per la Terra Santa (La Via di Francesco per Gerusalemme). C’è anche il cammino che ripercorre i passi del Poverello d’Assisi dal luogo delle Stimmate (La Verna in Toscana) fino a Monte Sant’Angelo in Puglia dove andò in pellegrinaggio.