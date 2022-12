Camorra, il «sistema» del riciclaggio dalla Campania all’Emilia-Romagna: la Gdf sequestra 293 milioni

Da Napoli a Bologna

Il sequestro di prevenzione, eseguito in maniera coordinata dai Nuclei Pef di Bologna e di Napoli, ha interessato ben 7 province (Napoli, Caserta, Latina, Benevento, Sassari, Ravenna e Bologna) e ha permesso di assicurare all'Erario 639 beni immobili tra fabbricati e terreni (tra i quali diverse ville in Sardegna, 323 unità abitative site nel noto insediamento residenziale denominato “Parco Primavera” di Melito di Napoli, un nuovo signorile complesso abitativo nella provincia di Ravenna di ben 77 immobili costruiti e mai utilizzati), 16 autoveicoli, 37 rapporti bancari attivi e 21 quote di partecipazione societaria per un valore, come detto, di oltre 290 milioni di euro.