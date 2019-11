Camozzi, una barca in tre giorni con la stampante 3D dei record

«Si tratta in effetti di un successo di gruppo - spiega Camozzi - perché lo sforzo in atto è quello di mettere a fattor comune ogni sviluppo tecnologico delle diverse unità, una sorta di “libreria” a cui ogni nostra azienda può accedere. La piattaforma cloud utilizzata per la gestione remota, ad esempio, è stata realizzata a Brescia. Così come made in Italy sarà il 25% dei componenti della MasterPrint che porteremo entro un anno a Milano: sarà la prima di questo genere in Europa».

Ex Innse, dalle proteste alla rinascia hi-tech

Sbarco previsto in via Rubattino, sede della storica Innse, azienda meccanica salvata dieci anni fa dalla chiusura e rilanciata progressivamente con nuove iniezioni di tecnologia, dove il nuovo impianto lavorerà sia per produrre singoli pezzi finiti richiesti da clienti ma anche prototipi.

Il luogo della protesta del 2009, con gli operai asseragliati in cima ai carroponte, grazie ad un accordo siglato pochi mesi fa con il Politecnico di Milano si trasforma così oggi in palestra per nuovi ricercatori e applicazioni nella robotica avanzata, nella sensoristica di ultima generazione, nella manifattura additiva.

Un esempio all’interno di un percorso più ampio di gruppo che testimonia come i risultati non arrivino affatto gratis, imponendo invece investimenti rilevanti in ricerca e sviluppo (32 milioni lo scorso anno), destinati in parte proprio a sviluppare collaborazioni con università e centri di ricerca.

«L’idea - spiega Camozzi - è quella di attivare un sistema di antenne, di tentacoli verso l’esterno in grado di attingere ai migliori serbatoi del know-how. In California, all’Iit Genova e al Politecnico di Milano allochiamo parte delle nostre persone. Volentieri, per la verità. Perché alla fine i risultati arrivano».