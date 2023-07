Campa (Eba): «Così il settore creditizio sosterrà l’economia Ue anche in forte recessione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il risultato dello stress test dimostra che il settore bancario in Europa è in condizioni relativamente buone ed è in grado di sostenere l’economia anche in caso di una recessione molto grave. E questa è una notizia positiva. Abbiamo proposto uno scenario avverso molto impegnativo, con tassi di interesse elevati, inflazione alta, forte aumento della disoccupazione, calo cumulativo del 6% del Pil, ribassi pesanti dei prezzi degli asset, azioni e real estate. Nonostante questo scenario molto duro, ...