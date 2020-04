Campagna di Camera della moda, 3 milioni per sostenere il sistema sanitario I fondi saranno gestiti dal Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus e dalla Protezione civile - Molti i progetti già in corso grazie alla collaborazione con associazioni e autorità cinesi

4' di lettura



In attesa di sapere se il Pitti Uomo di giugno si terrà, ma già sicuri che le sfilate in programma a giugno a Milano slittano a settembre, Camera nazionale della moda italiana (Cnmi) si muove sul fronte della solidarietà.

Grazie al contributo straordinario dei suoi associati, destina 3milioni di euro a “Italia, we are with you ” un grande progetto di solidarietà creato dagli associati di Cnmi e aperto a tutti i brand di moda e alle associazioni di settore. Per venire incontro alle crescenti esigenze del sistema sanitario, verranno donate tramite il Commissario straordinario per l’ emergenza e la Protezione Civile macchine respiratorie e altri materiali medici, quali mascherine chirurgiche, reagenti e indumenti protettivi, destinati agli ospedali che ne avranno necessità, a partire dal nuovo ospedale dell’ ex Fiera Milano, che sarà centro di rianimazione a servizio della Lombardia e di tutta Italia.

Il contributo di tutti

Ogni Socio contribuirà al progetto donando alla Protezione Civile un importo non inferiore alla quota associativa prevista da Cnmi, i brand di moda non associati con una cifra equivalente e le associazioni con quanto da loro raccolto. L’ elenco dei partecipanti aderenti all’ iniziativa sarà costantemente aggiornato sul sito www.cameramoda.it.

Capitalizzare i buoni rapporti con la Cina

I macchinari e le attrezzature sono indispensabili per garantire la sopravvivenza dei pazienti in condizioni critiche e del personale sanitario. Attualmente sono di difficile reperimento a causa della situazione di emergenza mondiale. Camera Nazionale della Moda Italiana e Chic Investment Group, partner cinese di Cnmi, con il supporto del team italiano e cinese di Ernst & Young, hanno facilitato la cooperazione tra Protezione Civile e SINOPHARM (il più grande gruppo medico cinese) per fornire all’ Italia macchinari ed attrezzature mediche provenienti dalla Cina.



Solidarietà individuale e collettiva

«Con “Italia we are with you” i soci e tutte le aziende del settore moda dimostrano il loro cuore e il loro attaccamento al nostro Paese – spiega il presidente della Camera Carlo Capasa, –. I nostri associati hanno messo in campo tante e generosissime iniziative individuali, hanno convertito aree produttive delle proprie aziende per realizzare mascherine ed abbigliamento medico ed hanno dimostrato di fare sistema aderendo con decisione ad un’ iniziativa comune, in cui grazie alla forza di questa unione si è riusciti ad avere materiali di difficilissimo reperimento che speriamo contribuiscano a salvare molte persone che soffrono ed a cui esprimiamo la nostra vicinanza».