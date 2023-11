Campagna Sky Glass: Max Pezzali duetta con se stesso grazie all’AI

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Saranno felici gli ex ragazzi degli anni ’90, anche quelli che, all’epoca, non erano magari dei fan accaniti degli 883. L’effetto nostalgia – unito all’effetto sorpresa reso possibile dall’uso della modernissima intelligenza artificiale – non lascerà indifferente nessuno. Sì, perché la nuova campagna di Sky Glass (la nuova TV che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, delle app di streaming e dei canali in chiaro) ha due protagonisti d’eccezione: Max Pezzali e... Max Pezzali!

Il cantante pop in carne ossa interagisce infatti con il suo alter ego del 1993, ricreato grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. La campagna mette in scena un confronto generazionale, in cui il Max di oggi mostra al Max di ieri le caratteristiche e funzionalità di Sky Glass e del suo abbonamento.

Loading...

La campagna fa parte di una più ampia collaborazione tra Sky e Pezzali: l’artista sarà infatti uno dei «brand ambassador» della media company e verrà coinvolto in ulteriori iniziative nei prossimi mesi. Proprio al racconto di come gli 883 hanno conquistato il pop italiano è dedicata la serie Sky Original «Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883».

L’intelligenza artificiale generativa ha permesso di dare vita al giovane Max Pezzali: attraverso un processo di machine learning su immagini e filmati dell’epoca, l’I.A. è stata infatti in grado di processare le sue caratteristiche morfologiche e le espressioni facciali così da ricreare il volto del Max Pezzali degli anni ’90 e rendere possibile l’incontro con la sua versione attuale.

«Grazie a Sky ho vissuto un’esperienza unica – ha commentato Max Pezzali: interagire con il me stesso di 30 anni fa. Mi sono trovato a parlare con un attore bravissimo, che ha studiato minuziosamente ogni mio movimento e ogni mia espressione facciale nei filmati dell’epoca; su di lui è stato poi “cucito” il mio volto elaborato dall’intelligenza artificiale».