Campania - Borgo San Gregorio

Sulle dolci colline dell’Irpinia, tra Avellino e Salerno, zona nota per la bellezza dei suoi vigneti, si trova una new entry della community: Borgo San Gregorio. Nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio trovano spazio differenti dimore dove soggiornare: un’intima Foresteria Country House, un’innovativa e colorata Casa degli Artisti e un’esclusiva Suite Deluxe. In tutto sono 12 le camere, ognuna con vista a 360° sulla campagna circostante e caratterizzate da un design moderno, elementi d’arte contemporanea e accomunate da una grande attenzione alla sostenibilità. Al ristorante Marennà, che si trova all’interno della cantina, lo chef Roberto Allocca propone ricette della tradizione italiana, preparate con passione e savoir-faire utilizzando ingredienti freschi e locali. Da non perdere l’ampia scelta di wine experience, che comprendono il tour della cantina, diverse proposte di wine tasting e il Teatro del vino, uno spazio pensato per degustazioni, percorsi gustativi, verticali e per l’apertura dei grandi formati, quelli più nobili, come il Balthazar appunto, da cui prende il nome questa sala.

