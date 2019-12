Campania - A Napoli per una Notte d'Arte

Grande attesa per la settima edizione della Notte d'Arte di Napoli, la grande notte bianca che si terrà nel centro storico. A partire dalle ore 19:30 di sabato 14 dicembre e fino all'una del giorno 15, Break Napoli proporrà visite guidate, incontri e performance musical, cinema, open stage per nuove proposte, tutte dedicate al tema di quest'anno: l'inclusione. Sono previsti alcuni concerti come quello principale delle ore 21 in Piazza del Gesù, e anche in Piazza San Domenico Maggiore, ai Banchi Nuovi e a Forcella. Ma soprattutto sarà una notte dedicata all'arte con tanti musei (dal Regio Conservatorio San Pietro Majella al Museo di Cappella di Sansevero) e oltre 30 chiese aperti. L'indomani è d'obbligo una visita nei vicoli di Spaccanapoli per ammirare le incantevoli statuine per il presepe.