Campania - Oliveto Citro (Sa) - Disorder

Dal 13 al 16 luglio torna Disorder. il festival organizzato da Macrostudio punto di riferimento della cultura indipendente. Quest’anno per l’undicesima edizione ci si sposta a Oliveto Citra, tra le colline della Valle del Sele (SA), tra l'Irpinia e il Cilento in un borgo medievale dell'anno 1000 per un'edizione Controcorrente. Da sempre realtà di riferimento delle culture indipendenti, Disorder. porta nel nome il sentimento guida della sua identità, dissociarsi da atteggiamenti preconfezionati per lasciare spazio alla pluralità di linguaggi artistici, che da anni lo rendono tra i festival più intraprendenti della scena nazionale. Tra futuro e nostalgia, l'edizione 2023 porta sul palco Thurston Moore Group, Marlene Kuntz, Xiu Xiu, No Age, 24 grana e Henge e molti altri.

9/17 11/17 Menu