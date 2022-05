Campania. Ad Amalfi per La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Il 3, 4 e 5 giugno 2022 Amalfi ospita un ricco calendario di eventi in occasione della Regata Delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione che valorizza la sua storia antica e la rivalità con Genova, Pisa e Venezia. L'evento clou è la competizione fra i 4 galeoni protagonisti della rievocazione storica: il 5 giugno quando si svolgeranno cortei con la sfilata di figuranti che vestono i panni dei personaggi storici che caratterizzarono ciascuna Repubblica, e una regata di 2000 metri, dal Capo di Vettica fino alla Marina Grande. I galeoni in gara sono costruiti su modelli del XII secolo e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: per Amalfi azzurro con cavallo alato; rosso con aquila per Pisa; bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia. Tra i luoghi storici dai quali osservare le tipiche imbarcazioni e la competizione è il Santa Caterina, hotel iconico della costiera che da oltre un secolo troneggia dall'alto della sua posizione, ben visibile sia dal centro che dal mare.

