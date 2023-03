Campania ancora in affanno per il trattamento del rifiuto organico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La raccolta differenziata funziona e i dati segnano un maggiore impegno e una maggiore attività. Ma nonostante il dato positivo e la crescita resta ancora da risolvere un nodo. Si tratta della cosiddetta frazione umida perché il processo per la valorizzazione e trasformazione in energia e compost non ha ancora raggiunto i valori ottimali.

«Diciamo pure che tutto è fermo a due anni fa - dice Fabio Costarella, responsabile centro sud del Conai, il consorzio nazionale imballaggi che porta avanti la sua attività nell'ambito del ciclo dei rifiuti -. Mentre ci sono pochi impianti che funzionano, pensiamo al termovalorizzatore di Acerra, o agli imballaggi, diversa è la questione che riguarda la frazione organica, perché la situazione è quasi immobile». A sentire il responsabile del consorzio, neppure l'opportunità dei finanziamenti previsti dal Pnrr è stata l'occasione per «dare una scossa». «In alcune regioni sono riusciti a sfruttare queste opportunità, in questo caso, invece, tutto è fermo e per quanto riguarda la valorizzazione della frazione organica e il recupero di energia nulla è cambiato».

Loading...

Il risultato è una situazione che poco giova all'ambiente, come sottolinea Costarella, giacché per il trattamento dell'umido ci si deve spostare in altre regioni. «Significa caricare sui camion e trasportare nelle regioni in cui funzionano gli impianti di trattamento dell’organico – spiega – quelli in cui si produce il compost e altri in cui si produce il biogas o il biometano». Impianti che dovrebbero sorgere in Campania in cui, al 2035 si stima un fabbisogno di circa 800 mila tonnellate di frazione umida. «L’assenza di questi impianti determina il traffico di camion verso altri centri – aggiunge – con un impatto ambientale che non deve essere sottovalutato. Se invece il trattamento avvenisse sul posto ci sarebbero sicuramente vantaggi economici e sociali per le popolazioni che risiedono e operano».

Al centro del discorso c'è proprio la realizzazione di impianti per biogas e biometano. Strutture al cui interno viene trattata la frazione verde, gli scarti alimentari o gli sfalci da potatura. Rifiuti che una volta gestiti trasformano il rifiuto in un compost. Non solo, l'attività di valorizzazione può avvenire anche un processo industriale che capta il biogas della fermentazione e avvia il processo che porta alla produzione di biometano.

«La Campania ha superato il 50 per cento di differenziata - argomenta Costarella - ma potrà fare un importante salto di qualità solo quando riuscirà a realizzare questi impianti. Ma deve far presto perché i comuni continuano a raccogliere ma si continua a portare fuori dal territorio regionale, perdendo opportunità e risorse».