Campania. In Costiera Amalfitana c'è Ravello Festival

Ravello, perla d'Italia in uno degli angoli più affascinanti della Campania, non a caso fonte di ispirazione anche per Boccaccio e Wagner. E proprio al grande compositore tedesco è dedicato il Ravello Festival, uno degli appuntamenti musicali più antichi d'Europa che fino a fine agosto offre un cartellone ricco di eventi tra concerti di musica classica, jazz e anche un omaggio alla musica napoletana. Teatro della manifestazione è Villa Rufolo, Edificio di struggente bellezza a livello internazionale famosa per le sue bellissime terrazze fiorite e per lo straordinario panorama sul Golfo, unico al mondo. Il programma del festival prevedei 24 appuntamenti, con 9 concerti sinfonici, quattro concerti jazz, una Maratona Chopin con nove pianisti italiani e anche uno speciale omaggio alla Scuola Napoletana del Settecento. Altro appuntamento molto atteso della kermesse è il Concerto all'Alba dell'11 agosto, uno degli eventi clou che accompagna gli spettatori dalle 5:30 del mattino in un susseguirsi di emozioni uniche per lo spirito, il corpo e la mente. Si continua a vivere di emozioni uniche soggiornando all' Hotel Santa Caterina, uno degli storici alberghi della Costiera Amalfitana o alle Ville Della Marchesa. Da non perdere nella vicina Amalfi gli appunti della nota “Amalfi in Jazz”.

