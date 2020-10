Campania, De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre: «Solo lezioni a distanza». Azzolina: decisione gravissima L’annuncio dopo l’impennata di contagi registrata nelle ultime 24 ore nella regione: i nuovi positivi sono balzati da 818 a 1.127

I numeri di oggi sono il segnale che Vincenzo De Luca aspettava per prendere misure di contrasto alla diffusione del coronavirus in Campania: da 818 a 1.127 persone positive nelle ultime 24 ore. E così il governatore ha annunciato che a partire da domani e fino al 30 ottobre non ci saranno più lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie della regione. Nell’ordinanza sono anche sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno.

Azzolina, da De Luca decisione gravissima

«È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna» ha commentato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola». Il ministro ha precisato: «Non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole. I presidenti di Regione e le province hanno il potere di chiuderle».

Il balzo dei contagi

I nuovi positivi in Campania hanno fatto superare il saldo di 800 unità tra nuovi contagi e guariti (317 i secondi nel bollettino odierno) che De Luca aveva indicato come soglia per “chiudere tutto”. In serata una nota dell’unità di crisi ha annunciato che «sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l'obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile». A margine della nuova ordinanza di De Luca si sottolinea «il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico».

Feste limitate a nucleo familiare convivente

Nella nuova ordinanza della Regione Campania si vietano le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi. Inoltre si raccomandano enti e uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. Sarà vietato agli esercizi di ristorazione la vendita con asporto dalle 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.

Berlino: Campania e Liguria zone a rischio

L’istituto Robert Koch di Berlino inserisce le regioni italiane Liguria e Campania tra le zone a rischio Covid-19: è quanto si legge sulla pagina web dell'istituto. Si tratta di due regioni di solito molto amate dal turismo tedesco. Anche quasi tutta la Francia, l'Olanda e Malta sono inserite tra le zone ad alto rischio.