Campania felix, 3 cucine di eccellenza tra Napoli e Salerno

George



Spostandosi a Napoli, dove già brilla la stella del Comandante, all'interno dell'hotel Romeo, una bella novità attende al Grand Hotel Parker's, indirizzo storico della città. Sontuoso e sussiegoso, fin dal 1870 il Parker's ha attirato ospiti stranieri e locali conquistandoli con una posizione incantevole e una vista mozzafiato sul golfo. La consapevolezza dei tempi mutati e la volontà di sbarazzarsi della patina vagamente fané che rischiava di appannarlo ha indotto management e proprietà a un cambio di rotta, soprattutto in campo gastronomico. Ecco quindi, un anno fa, approdare alle cucine del George, nel suggestivo roof garden, Domenico Candela. Napoletano, il giovane chef ha inanellato importanti esperienze in Italia e all'estero (dal Pellicano di Antonio Guida al Devero di Enrico Bartolini, passando per Le Taillevent di Alain Solivérès e il Pavillon Ledoyen alla corte di Yannick Alléno). Propone piatti intelligenti, freschi e giocosi, coadiuvato in quello che ha tutta l'aria di essere un percorso foriero di belle sorprese, da un personale capace anche di essere scanzonato.



Scendendo lungo la Costiera si arriva fino a Vietri sul Mare per incontrare un altro locale premiato dalla Michelin con una stella. È Re Maurì, anche questa volta all'interno di un complesso alberghiero, il Lloyd's Baia affacciato sul golfo di Salerno. Ai fornelli Lorenzo Cuomo, fiero della propria campanità, e “immune” per scelta da esperienze in cucine straniere. Ma grato per quanto ha potuto assorbire al Trussardi alla Scala, da Aimo e Nadia, alla Siriola e soprattutto al Capri Palace con il mentore Oliver Glowig. Sarà proprio lui a portarlo a Vietri. Azzarda accostamenti non scontati in piatti dove visivamente emerge la sua solida formazione da pasticcere. Una terrazza con gran vista romantica a destra, a sinistra i container del porto di Salerno donano suggestioni alla Martin Parr.