Campania – L’oasi naturale Laghi Nabi

Per gli amanti del glamping apre il 20 ottobre la prima oasi naturale della Campania sul litorale domizio (Ce), nata dalla rivalutazione di uno spazio abbandonato, senza dimenticare la sua memoria storica, anzi valorizzandola attraverso bonifiche e rigenerazione di flora e fauna. Il progetto Laghi Nabi ha portato alla rigenerazione ambientale delle ex cave di sabbia situate sul Litorale Domizio, un'area di circa 400mila mq trasformata in qualcosa di completamente diverso e forse impensabile solo fino a pochi anni fa. Nell'area c'è il primo Glamping del Sud Italia, totalmente immerso nella natura con strutture removibili e interventi reversibili nel rispetto dell'ambiente e della fauna.