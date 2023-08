Campania / Tra Napoli ed Ercolano per Schifano, Paladino e la Gaiola sommersa

A Napoli bisogna proprio compiere un piccolo viaggio d'estate perché alle Gallerie d'Italia sta riscuotendo un grande successo la mostra di Mario Schifano intitolata Il Nuovo immaginario. 1960 -1990 che riunisce ben cinquanta opere realizzate tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Novanta: la sua pittura monocroma assai densa e materica, i lavori della serie Paesaggi TV fatti usando la macchina fotografica e l'emulsione del colore sulla tela, ne rimarcano l'attualità creativa. Al Bagno Sirena di Posillipo, accanto alla storico Palazzo Donn'Anna simile a una palafitta architettonica del XVII secolo (il volume Grand Tour d'Europa illustra edito da Franco maria Ricci illustra queste e altre suggestioni di viaggi colti), intanto, la stagione dei tuffi in questa festosa e ruspante scenografia marittima continua. La vera esperienza di questo agosto è soprattutto nuotare nell'Area Marina Protetta della Gaiola tra il Parco Virgiliano e l'isoletta di Nisida. Si sente davvero il mare dentro di se procedendo ad ampi e voluttuose bracciate dal borgo di Marechiaro alla Baia di Trentaremi, tra la Peschiera della Villa di Publio Vedio Pollione e lo Scoglio di Virgilio si compiranno incontri ravvicinati indimenticabili. Infine alla Villa Campolieto di Ercolano, si entra in confidenza con il cinema di Mimmo Paladino nell'ambito di un progetto espositivo che coinvolge le fotografie di Pasquale Palmieri. Ci si trova al primo piano della villa vanvitelliana in un luogo talmente onirico che non si vorrebbe più andare via.

