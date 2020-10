Campania, preoccupa la carenza di medici I posti in terapia intensiva non sono ancora esauriti, ma l’accelerazione del contagio mette a dura prova il sistema sanitario. Che non ha molto personale di Viola Vera

I posti in terapia intensiva non sono ancora esauriti, ma l’accelerazione del contagio mette a dura prova il sistema sanitario. Che non ha molto personale

In Campania il contagio accelera. Giovedì sono stati registrati altri 757 casi di contagio da virus SarsCov2 (contro i 544 nuovi casi di mercoledì), circa 200 in più in un solo giorno, con 9.925 tamponi analizzati. In totale i positivi in regione salgono a 16.464. Una persona ha perso la vita. In totale sono 470 quelle decedute. Il Bollettino giornaliero dell’Unità di crisi della Regione Campania segnala anche che i guariti del giorno sono 149 e che il totale delle persone rinegativizzate è di 7.044.

Posti letto non esauriti

Il rapido aumento dei contagi nella regione, che si conferma la prima in Italia di questa nuova ondata che colpisce più duramente il Sud Italia, riaccende i riflettori su ospedali e posti letto disponibili. La Regione fa sapere che per quanto riguarda le Terapie intensive, la Campania dispone di 108 posti letto disponibili di cui 55 occupati e 53 liberi. Quanto ai posti letto di degenza, ne sono disponibili 665 di cui 550 occupati e 115 liberi. La Regione con un comunicato di mercoledì ha puntualizzato che «non vi è alcuna carenza di posti letto su scala regionale come paventato da notizie inesatte circolate nei giorni scorsi». Ma l’accelerazione della diffusione non lascia tranquilli i cittadini della regione con la maggiore densità abitativa d’Italia. Un medico che preferisce rimanere anonimo ha pubblicamente denunciato: «Sono esauriti i posti letto in terapia subintensiva».

Mancano medici e infermieri

Emerge un grave problema di carenza di personale, segnalato anche nel corso dell’incontro di giovedì mattina del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il commissario Domenico Arcuri per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Campania e predisporre tutte le iniziative necessarie in questa fase. I bandi pubblici già esperiti non hanno prodotto la sufficiente copertura. Il fabbisogno è più alto essendoci numerosi malati asintomatici destinati all’isolamento domiciliare. Proprio questo richiede l’impegno straordinario di personale medico infermieristico indispensabile per seguire i pazienti nel periodo di isolamento. Il presidente della Regione ha chiesto alla Protezione Civile di mettere a disposizione personale medico e infermieristico volontario, già utilizzato da Governo e Commissario nell’emergenza dei mesi scorsi. Nel corso della riunione a Roma si è discusso anche di altre iniziative necessarie per garantire alla Campania le forniture indispensabili di dispositivi di sicurezza, test molecolari e sierologici, ventilatori polmonari. «C’è stata nel corso dell’incontro piena condivisione sugli obiettivi e anche sulle misure da adottare per essere pronti ad affrontare anche un aggravamento della situazione epidemiologica», commenta la Regione. «Il presidente De Luca ha espresso piena soddisfazione per gli impegni assunti dal Ministro Speranza e dal Commissario Arcuri. Le decisioni prese sono pienamente rispondenti alle esigenze della Campania e all’obiettivo di garantire la sicurezza per i nostri concittadini. Si è deciso quindi di seguire con continuità l’evoluzione dell’epidemia, in un rapporto di collaborazione stretto con il ministero della Salute e il Commissario delegato».

Perdura l’emergenza tamponi

La Campania ha raggiunto il tetto dei 10mila tamponi giornalieri. Ma il sistema presenta ancora molti problemi. Il centro tamponi dell’ex ospedale Frullone «è affollato sin dalle prime ore del mattino e le attese in coda durano anche sette o otto ore. Altrettanto lenta è la fase di analisi e di comunicazione dei referti. Ciò rende più lungo l'isolamento degli asintomatici e più complessa la sorveglianza su di essi e sui familiari che rappresentano un possibile veicolo di diffusione della malattia. Solo due giorni fa è stato deciso di autorizzare le strutture private ad effettuare tamponi a singoli privati cittadini, con obbligo di comunicare gli esiti, positivi e negativi, alla piattaforma sanitaria regionale. I direttori generali dovranno comunicare l'esito dei tamponi in 24/48 ore massimo, con particolare attenzione ai casi sospetti nelle scuole. Le strutture competenti sono state richiamate a trasmettere i numeri telefonici per consentire l’invio del risultato del tampone via sms, come già avviene per alcuni laboratori. Si attende la gara in corso per autorizzare altri laboratori a fare i tamponi.

