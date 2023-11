Campania, Toscana e Sicilia premiate ai Bonny Meal Award di Dubai

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Campania fa tris ai «Bonny Meal Award» di Dubai con tre eccellenze: Pasta D’Aragona di Gragnano, Azienda Agricola la Selva della provincia di Caserta e il Pomodoro Cumadoro di Pozzuoli. Un premio va alla Toscana con il Birrificio San Quirico della Val D’Orcia e un riconoscimento alla Sicilia con l’Olio Extra Vergine di Oliva Viragì di Ragusa.

Anche questa edizione del prestigioso premio vede la Dieta Mediterranea e le eccellenze Italiane protagoniste nell’Emirato. Con tutte le ricadute del caso in chiave di internazionalizzazione del Made in Italy. La cena di gala si terrà al Ristorante Amunì dello chef Alessandro Miceli, al 50esimo Piano della Emirates Tower. «Da bambino», racconta lo chef, «sono cresciuto in una fattoria e abbiamo cucinato solo le migliori verdure e prodotti freschi di stagione tutto l’anno, e questa è stata la base della nostra dieta, un modo sano ed equilibrato di mangiare mediterraneo, sempre con olio d’oliva».

L’attenzione a questi valori ha portato la LS Events guidata da Laura Somma che è di casa a Dubai a scegliere proprio Amunì come sede per la cena di gala Bonny Meal Award, in occasione della «Italian way of fooding». A promuovere l’iniziativa l’assessorato alle politiche agricole della Regione Campania guidato da Nicola Caputo.

Accanto all’evento, lo chef Alessandro Miceli terrà alcune masterclass nelle scuole degli Emirati Arabi Uniti, come mezzo per educare le giovani generazioni all’importanza di abitudini alimentari sane. In programma anche una mostra d’arte sul tema della Dieta Mediterranea che si svolgerà sempre al ristorante Amunì, per tutto il mese. In esposizione le opere del fotografo, documentarista e attivista Giovanni Izzo.