Campari in accelerazione su Tannico. Pronta a salire al 100% del capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Campari accelera ulteriormente nell’e-commerce e si prepara a salire, in anticipo rispetto alle tempistiche previste inizialmente, al 100% di Tannico, la piattaforma digitale italiana per la vendita on line di vino. Il gruppo guidato da Bob Kunze-Concewitz aveva rilevato il 49% della società nel giugno del 2020 per un controvalore di 23,4 milioni. Al momento della sottoscrizione del contratto Campari aveva concordato con i venditori (a cedere parte delle quote anche i principali azionisti, vale a...