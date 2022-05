Campari, i bar aperti trainano ricavi e utili a inizio 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L'aperitivo nei bar del vecchio continente torna a far pesare il suo apporto nel conto economico del Gruppo Campari anche in bassa stagione, con i consumi di Campari e di Aperol che, in particolare, raddoppiano sul mercato italiano, e il Gruppo chiude il primo trimestre con risultati al di sopra delle aspettative. Le vendite nette salgono a 534,8 milioni, con una variazione totale del 34,4 per cento (+29% la variazione organica, più del doppio di quanto previsto dagli analisti). La base di confronto...