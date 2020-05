Campari brinda in Borsa, ma novità su voto plurimo mette a rischio sede in Olanda Su titolo arriva il "disco verde" da parte di Barclays. Tiene banco tra gli analisti il decreto Rilancio che introduce il voto plurimo anche per le società già quotate. Di fatto, come anticipato da Il Sole 24 Ore, si tratta di un giro di vite contro gli spostamenti delle sedi legali delle società all’estero di Enrico Miele

Brinda a Piazza Affari il titolo Campari in rialzo fin dalle prime battute. Il titolo guadagna oltre il 4% con le azioni scambiate sopra i sette euro l'una. A spingere gli acquisti è soprattutto un report di Barclays che ha alzato il target price da 6,40 a 8,0 euro, con giudizio «equal weight» confermato. Ma a tenere banco tra gli analisti sono anche i dubbi legati al progetto del gruppo di trasferire la sede legale in Olanda. Il cosiddetto Dl Rilancio, approvato l’altro giorno dal governo Conte, introduce infatti il voto plurimo anche per le società già quotate a Piazza Affari. Di fatto, come anticipato da Il Sole 24 Ore, si tratta di un giro di vite contro gli spostamenti delle sedi legali delle società all’estero.

Dl Rilancio mette a rischio trasferimento in Olanda

«Alla luce delle nuove norme – scrivono gli analisti di una primaria Sim milanese – la decisione di trasferire la sede di Campari in Olanda sembrerebbe a rischio». La società ha già approvato lo spostamento in assemblea, ma è pronta ad annullare la delibera nel caso in cui le richieste di recesso fossero troppo alte (il tetto massimo è 25 milioni). «Se volesse proseguire nel processo di trasferimento – proseguono gli osservatori – la società potrebbe essere costretta a pagare i recessi, visto che un annullamento dell’attuale delibera implicherebbe una nuova votazione soggetta alla nuova normativa». Senza dimenticare che, in base ai risultati di voto della scorsa assemblea, il trasferimento della sede «non sarebbe stato approvato se la nuova normativa sul whitewash fosse stata in vigore».

