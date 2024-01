Campari chiude collocamento azioni da 650 milioni, convertibile a 550 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Campari, facendo seguito a quanto comunicato ieri, ha collocato con successo nuove azioni ordinarie della società, del valore nominale di 0,01 ciascuna, per un incasso lordo di circa 650 milioni di euro, con un collocamento di offerta di bookbuilding accelerato, a 9,33 euro per azione ordinaria, e un importo nominale complessivo di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di 550 milioni di euro, convertibili in nuove e/o esistenti azioni ordinarie della società.

Come previsto nell’ambito dell’acquisizione di Courvoisier del 14 dicembre scorso sulle varie alternative di finanziamento, con questo collocamento il gruppo ha approfittato delle favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento. I proventi netti saranno usati per finanziare l’operazione e per finalità aziendali di carattere generale. Come si legge in una nota, «il collocamento migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del gruppo, così rafforzando ulteriormente il profilo finanziario dell’emittente, consentendo un’ulteriore crescita».