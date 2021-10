Campari conferma la ripresa, l’utile cresce del 56,1%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Campari consolida il recupero post Covid sulla scia della normalizzazione dei consumi del canale on premise. Il gruppo del beverage ha chiuso il terzo timestre con le vendite nette che hanno raggiunto 1.575,7 milioni di euro, in aumento del 22,9% sullo stesso periodo dell’anno scorso (+27,3% la variazione organica). Come specificato in una nota, la crescita organica è stata pari al 24% rispetto ai primi nove mesi 2019, che rappresenta la base di riferimento invariata rispetto all’impatto Covid-19...