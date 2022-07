Campari cresce a doppia cifra grazie a dollaro e aperitivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La stagione degli aperitivi e il dollaro favorevole sostengono i conti del Gruppo Campari, che nei primi sei mesi ha registrato vendite nette per 1,25 miliardi di euro, in crescita del 25,6% rispetto a un anno fa. Nel periodo l’utile rettificato è stato di 220,2 milioni di euro, in crescita del 40,4% su base annua. Il margine lordo è stato pari a 766,5 milioni (equivalente al 61% delle vendite) in aumento del +27% a valore: la marginalità lorda è risultata in crescita a livello organico del +19,%, ...